Illa (PSC) rebutja un possible pacte de coalició PSOE-PP però avala acords "puntuals"

Creu que Catalunya serà "decisiva" i està disposat a parlar amb ERC i Junts per la investidura

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dimarts la possibilitat d'un pacte de coalició entre el PSOE i el PP després de les eleccions generals tot i que avala que hi pugui haver acords "puntuals".

"En alguns temes poden ser convenients, però no veig un acord de coalició. No atorgo credibilitat a alguns plantejaments que fan dirigents del PP, quan el balanç del mandat del PP en aquest assumpte és poc patriòtic", ha destacat en un esmorzar-col·loqui del fòrum Barcelona Tribuna, organitzat per l'Associació Espanyola de Directius (AED), la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País i 'La Vanguardia'.

Així, ha retret l'actitud del PP en qüestions com la renovació del Consell General del Poder Judicial (CPGJ) i la que va tenir quan el Govern central, amb ell de ministre de Sanitat, va haver de prorrogar els estats d'alarma en plena pandèmia.

Segons Illa, presidents autonòmics del PP i dirigents d'aquest partit apostaven en privat per prorrogar els estats d'alarma, i no obstant això considera que no van estar a l'alçada malgrat que hi havia en joc vides humanes: "Així que menys llops caputxeta. Ho tinc molt gravat".

SOBRE FELIPE GONZÁLEZ

Respecte al fet que l'expresident del Govern central Felipe González ha defensat deixar governar la llista més votada, el primer secretari del PSC ha manifestat que no ho comparteix malgrat respectar el seu punt de vista.

Preguntat per si se sentiria còmode si es tornés a pactar una investidura de Pedro Sánchez amb ERC i fins i tot amb Junts, ha assegurat que està disposat "a parlar amb qui convingui" perquè repeteixi al capdavant de l'executiu.

"Si seuen al Congrés és perquè els ciutadans els han donat la confiança. També demano que en aquesta campanya tothom sigui clar i expliqui què vol fer", ha recalcat Illa, que ha rebutjat plantejaments de bloqueig o de posar un preu a la investidura.

En la seva opinió, el moment actual d'Espanya requereix que Sánchez repeteixi com a president del Govern central pel seu perfil polític respecte a un altre més "conservador", que ha personificat en el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Després d'elogiar la gestió del Govern central entre el PSOE i Unides Podem, ha explicat que la política és un exercici d'acord i negociació, però considera que "hi ha coses que no tenen preu", com la defensa dels drets i la contundència contra la violència masclista.

CATALUNYA SERÀ "DECISIVA"

Segons Illa, Catalunya serà "decisiva" i inclinarà la balança en unes eleccions en les quals, a parer seu, no hi ha un resultat clar segons dibuixen les enquestes.

També ha assenyalat que no veu la societat catalana amb ganes de tornar "a cap trinxera" i sí amb ganes de recuperar el lideratge econòmic, polític i social, tot i que creu que el govern de Pere Aragonès no acompanya aquests objectius.

Per recuperar el lideratge, Illa ha apel·lat a encarrilar cinc qüestions durant els pròxims anys per dibuixar la Catalunya del futur, entre les quals la necessitat d'ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat; el sistema sanitari; el sistema de finançament; la reforma de l'administració i l'educació.