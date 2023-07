Illa (PSC) qüestiona la credibilitat de Feijóo per governar, per "relacions sense aclarir"

Acusa Junts de "bloquejar" al Congrés

LLEIDA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha qüestionat la credibilitat del candidat del PP a la Presidència, Alberto Núñez Feijó, per governar, a causa de les seves "relacions sense aclarir".

"Digui vostè quines relacions va tenir, senyor Feijóo, que no les ha aclarit. Quina credibilitat té aquest senyor davant d'Europa amb relacions no aclarides? No sabia amb qui anava amb vaixell?", ha qüestionat Illa durant un acte del PSC a Lleida.

En contraposició, ha reivindicat la "credibilitat d'una obra de govern que ha fet el que ha dit que faria", i ha afirmat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha fet política útil.

També sobre el PP i una possible aliança amb Vox, el socialista ha valorat que "el problema no és Vox que ha dit clarament el que vol, el problema és el PP que no marca distàncies".

A l'acte també ha intervingut la número 1 de la candidatura per Lleida, Montse Mínguez, que ha retret que els vots de Junts "serveixin sempre per sumar-Se als vots de PP i Vox, perquè al cap i a la fi és el mateix: bloqueig".

Després, Illa s'ha referit a aquesta intervenció de Mínguez, i ha criticat: "Us imagineu una formació que en les eleccions digués 'Vinc a bloquejar l'Ajuntament'? Què véns a bloquejar? Vinga, queda't a casa".

Illa ha resolt que "a fer política no es va a bloquejar res; es va amb idees, propostes, intentar fer acords, però, bloquejar o posar preu?".

Ha avisat que en les eleccions del diumenge, entre les províncies catalanes probablement la més decisiva serà Lleida, per la qual cosa ha instat a "treballar perquè no es tiri ni un vot", ha recordat que actualment el PP no té cap diputat al Congrés per Lleida i ha instat a fer que segueixi així en la propera legislatura.

MERITXELL BATET

La número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, també ha cridat a concentrar el vot en la seva formació, per la qual cosa ha apel·lat als quals habitualment no voten al PSC: "Pensa en la utilitat del teu vot per garantir que Pedro Sánchez torni a ser president".

Batet ha enaltit l'obra de govern de Sánchez, que "se l'ha jugat" per recuperar la convivència i normalitzar les relacions institucionals a Catalunya.

També ha destacat les polítiques socials aprovades en l'última legislatura i ha advertit que a partir del diumenge "solament hi ha dues opcions" per a la presidència: Sánchez i Feijóo.

A l'acte també ha intervingut l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va arribar al consistori després de les eleccions municipals de maig, aconseguint una alcaldia fins llavors en mans d'ERC.