Illa qualifica de "coseta electoral" la proposta d'Aragonès d'una conselleria del català

Afirma que no ha parlat amb Puigdemont: "Soc un home de projectes col·lectius, no de lideratges messiànics"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de "coseta electoral" la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de crear una conselleria del català si torna a governar.

"Després de 10 anys, a mi aquestes coses ja em sonen molt a coseta electoral. Tant d'ell com de Junts", ha afirmat el dirigent socialista en una entrevista aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, i ha afegit que no creu que la qüestió de la llengua millori amb la creació d'una conselleria.

Preguntat per si el PSC estaria a favor de fer una consulta a la societat catalana després de la proposta de referèndum del president de la Generalitat, Illa ha respost que no ho veu, "perquè això és divisiu per a la societat catalana".

NO HA PARLAT AMB PUIGDEMONT

Illa també ha explicat que no ha parlat amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, i ha afegit que ell parla amb el seu partit: "Soc un home de projectes col·lectius, no de lideratges messiànics ni individuals", ha sostingut.

"Jo també soc un líder important a Catalunya, també m'hauria pogut trucar ell", ha dit el candidat socialista preguntat per si mai ha trucat a un líder de l'independentisme català com Puigdemont.

Ha afegit que com a candidats rivalitzaran, tot i que ha assegurat que no sap si es trobaran en debats electorals: "No tinc cap inconvenient a debatre allà on em convoquin", i ha assenyalat que la campanya electoral és una conversa.

CORDÓ SANITARI A VOX I ALIANÇA CATALANA

Illa ha apostat per repetir el cordó sanitari a Vox i ampliar-lo també a Aliança Catalana, i ha afegit que a partir d'aquest límit està "obert a fer acords", com ha passat durant la legislatura, ha puntualitzat.

El també exministre de Sanitat ha admès que hi havia "gent aprofitada" durant la pandèmia en la gestió de la compra de mascaretes, i ha assegurat que se'ls detectava i se'n prescindia.