Illa proposa desplegar més mossos a zones conflictives i una Comissaria de la Dona

El primer secretari del PSC i candidat del partit a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha proposat un augment de 570 agents dels Mossos d'Esquadra que inclogui una unitat especial per combatre els punts més conflictius, a més de crear una Comissaria Especial de la Dona.

En una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press, ha defensat crear una unitat específica per atendre els "territoris de Catalunya amb més dificultats en seguretat. Concretament on hi ha una actuació més directa de les màfies, on hi ha més multireincidència".

També ha plantejat desplegar una unitat especialitzada per combatre les ocupacions il·legals en col·laboració amb les policies locals i la creació d'una comissaria "que tingui un abast integral" respecte a la violència de gènere.

Illa ha defensat considerar la seguretat com una política d'esquerres, en les seves paraules, de manera que "aquelles persones que no tenen cap altre espai que l'espai públic en puguin gaudir amb garanties de seguretat".

Així mateix, s'ha mostrat preocupat per l'"increment de la percepció d'inseguretat" que hi ha a Catalunya, per la qual cosa veu necessari reforçar mesures concretes.