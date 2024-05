Illa (PSC) promet una reforma "integral" de l'administració pública de Catalunya

Proposa una simplificació normativa i la finestreta única en l'atenció ciutadana

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, s'ha compromès aquest divendres a dur a terme una reforma "integral" de l'administració pública de Catalunya si governa la Generalitat després de les eleccions.

Ho ha dit en la conferència 'Unir i servir. Propostes per a la tercera gran transformació de Catalunya' organitzada per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, i en la qual ha assegurat que es tracta d'"una de les prioritats" de la nova etapa que vol obrir a Catalunya.

El mètode per dur a terme la reforma, ha explicat, és el diàleg amb els agents socials, i l'eina, el Pla estratègic de governança, innnovació pública i transformació digital de Catalunya "per posar al dia l'administració".

La proposta d'Illa es compon de nou línies d'actuació com la simplificació normativa, el "dret a ser atès", una comunicació clara, el prestigi del sector públic o la finestreta única en l'atenció ciutadana.

El líder del PSC també proposa una "mirada llarga, grans consensos i acords per afrontar les transformacions", a més de la captació, la retenció i la diversitat del talent, dotar l'administració de millors eines, i la professionalització de la direcció pública.

Illa s'ha referit a la seva etapa com a ministre de Sanitat durant l'inici de la pandèmia i ha assegurat que va ser quan es va veure de manera més evident que hi ha "coses que no funcionen en el sector públic".