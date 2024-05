Illa (PSC) promet una llei de barris amb 800 milions per a 100 barris en 4 anys

Agraeix a Sánchez les polítiques "que han tornat la convivència a Catalunya"

MONTMELÓ (BARCELONA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dissabte desplegar una llei de barris que destini 800 milions d'euros a 100 barris (25 cada any) durant els quatre anys de la pròxima legislatura.

Ho ha dit en un míting de campanya del PSC al Centre Cultural La Torreta de Montmeló (Barcelona), al qual han assistit 2.000 persones, amb el president del Govern central, Pedro Sánchez; la número 22 per Barcelona, Conchi Jiménez, i l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, i també hi ha assistit el secretari general del PSOE-A i portaveu al Senat, Juan Espadas.

TAMBÉ LES URBANITZACIONS

"Treballarem braç a braç amb els ajuntaments", ha afirmat Illa, que ha assegurat que la tercera gran transformació que defensa desplegar a Catalunya també arribarà als barris.

El candidat ha apuntat que la seva proposta de llei de barris també contempla 300 milions per a les urbanitzacions "que necessiten ser posades al dia" i que els ajuntaments estan intentat actualitzar.

NO CAURE EN PROVOCACIONS

Illa ha instat a demanar el vot --textualment-- sense caure en provocacions, i ha assegurat: "Cada dia m'aixeco al matí amb frases que ja ni em reconec. Els uns em diuen que estic a un costat, els altres que estic a l'altre costat. Estic al mig, estic en les solucions, estic en la col·laboració".

"Estic en obrir una nova etapa a Catalunya de la mà del Govern d'Espanya i de Pedro Sánchez. Aquí és on estic", ha afegit.

"CAMÍ DE LA COL·LABORACIÓ"

S'ha adreçat a Sánchez i ha assegurat que el PSC està content que continuï al capdavant de l'Executiu central "perquè continuïn les polítiques que han tornat la convivència a Catalunya" i perquè continuï avançant Espanya econòmicament i progressant socialment, en les seves paraules.

També ha apuntat a la col·laboració de la Generalitat amb el Govern central: "President, Pedro, company. Ens volem implicar des de Catalunya a ajudar-te a continuar liderant aquesta Espanya plural i diversa que millora dia a dia amb el teu govern".

El mètode per fer-ho, ha assegurat, és la col·laboració entre tots dos governs i no la confrontació que, segons ell, ha seguit la Generalitat els últims 10 anys: "Seguirem un camí diferent, el camí de la col·laboració. Exigent, ambiciosa, però col·laboració amb el Govern d'Espanya, amb els ajuntaments, amb les institucions de la societat civil".

VALLÈS ORIENTAL

Illa s'ha referit al Vallès Oriental, comarca on es troba Montmeló i també la Roca del Vallès, municipi del qual Illa va ser alcalde del 1995 al 2005: "Aquí vaig néixer físicament i políticament. Aquí vaig començar a descobrir el que és treballar pel bé comú".

Finalment, ha dit a Sánchez: "Et vaig conèixer, a més, aquí, a Montmeló, el 2014, quan et plantejaves, i sortosament vas decidir fer-ho, presentar-te a unes primàries. I et vull dir aquí, a la meva terra, que estem contents que continuïs al capdavant del Govern d'Espanya".