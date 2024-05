Illa (PSC) promet aprovar la llei catalana del taxi en els pròxims sis mesos si governa

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, s'ha compromès aquest dijous a aprovar la llei catalana del taxi en els pròxims sis mesos de la legislatura si governa la Generalitat després de les eleccions.

Ho ha dit al costat del portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, en una conversa informal difosa per les xarxes socials i recollida per Europa Press, en la qual Illa ha instat a concebre el taxi com un servei públic i a regular-lo "com a tal pel servei públic que és, amb unes garanties per al client, per a l'usuari, i també amb unes garanties i uns estàndards per a les qual presta el servei".

Per la seva banda, Álvarez, que ha donat suport a Illa en adherir-se al manifest de la plataforma SI en suport al candidat del PSC, li ha demanat establir una credencial, un carnet professional als conductors de VTC per evitar la "competència deslleial".