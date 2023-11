Illa (PSC) no veu finalitats polítiques en la justícia: es va fer servir "per frenar un intent de secessió"

Defensa que l'amnistia torni "a l'àmbit de la política allò que és de l'àmbit de la política"



BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha negat que es fes servir la justícia amb finalitats polítiques durant el procés, en referència a la inclusió del concepte de 'lawfare' en el pacte d'investidura amb Junts: "Durant el procés es va fer servir la justícia per frenar un intent de secessió amb el qual jo vaig discrepar i que el meu partit va combatre".

Així s'ha expressat aquest dilluns en una entrevista de TVE recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que la democràcia espanyola és "prou sòlida per poder mostrar magnanimitat i generositat per tornar a encarrilar les coses en l'àmbit de la política".

Quant a les comissions d'investigació, que també contempla l'acord entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez, Illa ha sostingut que el Congrés té "plena legitimitat per crear aquelles comissions d'investigació que considerin oportunes els diferents grups".

"CAMÍ DE LA RECONCILIACIÓ"

Respecte a la llei d'amnistia, Illa ha assegurat que es registrarà pròximament i ha celebrat que és "un pas més en el camí de la reconciliació, del retrobament, en el treball a favor de la convivència" que, ha dit, els socialistes van emprendre fa un temps i ha donat fruits a Catalunya, en les seves paraules.

Ha dit que és un pas coherent després de la concessió dels indults i l'actualització del Codi Penal "a favor de la convivència per deixar enrere i girar full a uns anys que no han estat bons ni per a Catalunya ni per a Espanya".

Illa també ha valorat que l'amnistia torna "a l'àmbit de la política allò que és de l'àmbit de la política" i que ho fa, a parer seu, amb ple respecte a l'estat de dret i garantint la independència del poder judicial, i ha apel·lat a la confiança de la ciutadania.



MANIFESTACIONS CONTRA L'AMNISTIA

Preguntat per les manifestacions que han tingut lloc a diversos llocs d'Espanya --la més multitudinària a Madrid-- en contra de l'amnistia, Illa hi ha expressat el seu respecte "sempre que es mantinguin en les vies del respecte a altres punts de vista".

Així mateix, ha posat en valor l'acord d'investidura amb Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, BNG i Coalició Canària, que ha qualificat de molt ampli i transversal: "Les opinions sobretot es demostren votant, que és el que van fer els espanyols el 23 de juliol".

"Són centenars de milers de vots expressats en les eleccions de 23 de juliol de ciutadans que som espanyols com els que es van manifestar ahir", ha conclòs Illa.