Illa (PSC) no es tanca a donar suport als pròxims pressupostos de la Generalitat

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit aquest dimarts que no es tanca a donar suport als pròxims pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que no hi posaran traves: "No entorpirem, ajudarem".

Preguntat en una entrevista aquest dimecres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press sobre si es tanca a pactar i a aprovar els pressupostos del 2024, ha respost que "mai", si bé vol fer les coses en ordre.

"El primer que hem de fer és veure què ha passat amb el pressupost de l'any passat", ha assenyalat Illa, que ha reivindicat representar en uns pròxims pressupostos el pes que té cada partit al Parlament. El PSC va donar suport als comptes catalans del 2023.