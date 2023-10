Illa (PSC) no dona per feta l'amnistia i veu en el referèndum un "immens error" i un "atzucac"

BILBAO, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que "no dona per fet res", inclosa l'amnistia, i ha assegurat que el referèndum que plantegen com a condició ERC i Junts per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president és "un immens error", més que "una línia vermella" i suposa "un atzucac que no es pot fer".

Illa ha fet aquestes declaracions a Bilbao, on ha participat en la trobada 'Objetivo Actualidad' organitzada pel diari 'El Correo'.

Ha assegurat que aquests quatre anys amb el govern de Pedro Sánchez "han anat bé a Catalunya". "Han anat bé a la societat catalana. Hi ha un clima més bo a les institucions, més bo de convivència en la ciutadania i hi ha un funcionament més bo de la nostra economia", ha dit.

Creu que paga la pena explorar com desenvolupar les "polítiques que ha liderat el president Sánchez en relació amb Catalunya". "Explorar les possibilitats d'aquest camí que va començar amb el president Sánchez és gairebé una obligació, per no dir un requisit", ha afegit.

El dirigent socialista ha indicat que ho estan fent sota "dos grans eixos, el de la coherència i el de la Constitució", perquè aquest és el marc que "permet a cadascú expressar el seu projecte polític, bé sigui la independència de Catalunya o la independència de Vic".

No obstant això, ha apuntat que també cal deixar clar "on no hi ha un camí, on hi ha un atzucac" i que, a parer seu, és "insistir, per part d'alguns, a aprofundir en la divisió i en la ruptura".

"Com hem d'aprofundir en la divisió i en la ruptura en l'àmbit d'una Europa que està en el camí d'un horitzó federal?", s'ha preguntat. "Per tant, sí a una exploració, sí a avançar en coherència i sempre dins el marc de la Constitució per aquest camí que ha donat fruits i ha rebut l'aval de les urnes a Catalunya, i no a aprofundir en un camí que nosaltres no compartim", ha insistit.

Preguntat per si dona per feta l'amnistia, ha assegurat que no dona "res per fet" i el que "dona per fet és el que van dir els ciutadans el 23 de juliol i a Catalunya d'una manera molt rotunda".

Illa ha afirmat que el referèndum que plantegen Junts i ERC com a condició per a una investidura de Pedro Sánchez és "més que una línia vermella, és un immens error" i "no és el que els ciutadans volen. "I hem estat molt clars que per aquí no hi ha camí", ha afegit.

Així, ha reclamat a les forces independentistes "reconèixer la pluralitat de la societat catalana i creu que s'ha d'obrir un diàleg entre catalans" que permeti "arribar a un consens mínim".