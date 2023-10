Illa (PSC): "No demanarem a ningú que renunciï a les seves idees polítiques"

Confia que tots els implicats tinguin altura de mires



BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que el seu partit no demanarà renunciar a idees polítiques en la negociació per a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i d'una possible amnistia: "No demanarem a ningú que renunciï a les seves idees polítiques".

En una entrevista en el diari 'El País', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha dit que confia que totes les parts implicades tinguin altura de mires i també ha demanat "reconèixer la pluralitat de Catalunya i la pluralitat d'Espanya".

Preguntat per si el seu partit vol que el preàmbul d'una llei d'amnistia reflecteixi que no es repetiran els fets del 2017 o la renúncia a la independència unilateral, ha respost que estan en converses i que percep "una actitud en la societat catalana de voler passar pàgina a fets molt dolorosos".

"Per això, intento tenir una actitud d'acord amb el que percebo, sense ingenuïtats, i que la meva formació actuï amb la generositat per donar sortida a aquest sentiment que detecto", ha afegit el primer secretari del PSC.

Preguntat per si la proposta d'amnistia de Sumar està en la línia que proposa el PSOE, ha respost que "qui apel·larà a la confiança de la cambra no serà Sumar, sinó Pedro Sánchez".

"Que si busquen protagonisme? No ho sé. Nosaltres intentem actuar amb molta prudència i respecte als procediments. És adequat fer-ho amb discreció i deixar-ho molt clar sempre dins del marc de la Constitució. I, amb tot el respecte, que cadascú faci el que cregui que ha de fer", ha afegit.

"DIÀLEG I SOLUCIONS ACORDADES"

Preguntat per si creu que es pot acordar sense que l'independentisme renunciï a la via unilateral, ha respost que el seu partit aposta pel "diàleg i per solucions acordades que reflecteixin una majoria molt àmplia de la societat catalana".

"Catalunya ha passat pàgina d'enfrontaments i de receptes que tanta tensió van generar. Volem avançar, no repetir els errors del passat. Els socialistes treballem per la convivència, no per la tensió", ha destacat.

Sobre si llei d'amnistia estarà a punt abans de la investidura, ha respost que no és important fer les coses ràpid, sinó fer-les bé, i en ser preguntat per si veu factible acords sobre el traspàs de Rodalies o l'autogovern de Catalunya, ha dit que "hi ha una agenda de temes sobre diferents competències", però que és important que els negociadors treballin amb discreció.