Illa (PSC) nega que l'acord amb Junts suposi "cap revisió" de resolucions judicials

Assegura que hi haurà comissions d'investigació al Congrés que faran recomanacions

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha negat aquest divendres que l'acord d'investidura del PSOE i Junts, que inclou la llei d'amnistia, suposi "cap revisió" de resolucions judicials, després que les associacions de jutges i fiscals han expressat preocupació sobre aquesta qüestió.

"No hi haurà cap revisió per part de cap òrgan legislatiu de cap sentència judicial. Això no es pot produir en un estat de dret com l'Estat espanyol", ha afirmat Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha subratllat que si hi ha hagut cap error judicial serà el mateix poder judicial qui l'haurà d'esmenar.

Aquestes declaracions arriben després que les quatre associacions judicials --l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitòria (AJFV), Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i Fòrum Judicial Independent (FJI)-- han signat un comunicat conjunt en què rebutgen "les referències al 'lawfare' o 'judicialització de la política' i les seves conseqüències".

Illa ha insistit que "no serà en cap cas una instància legislativa la que pot revisar resolucions judicials", i ha afegit que hi haurà comissions d'investigació al Congrés que trauran conclusions i faran recomanacions sobre determinats casos.

"Si hi ha hagut, en el cas d'alguna operació, per exemple l'operació Catalunya, cap mal ús de recursos públics amb una finalitat no prevista, doncs veurem si ha estat el cas i quines recomanacions es fan en el marc d'aquestes comissions d'investigació al Congrés", ha assenyalat Illa preguntat per si creu que hi ha hagut cap cas de 'lawfare'.

"DISCREPÀNCIES" EN L'AUTODETERMINACIÓ

Preguntat sobre per què el pacte recull les diferències entre el PSOE i Junts sobre l'autodeterminació, el líder socialista ha explicat que és perquè tenen "discrepàncies en aquest assumpte", després de la qual cosa ha emplaçat Junts a parlar i a entendre's en altres qüestions.

"Així és com s'avança, d'això se'n diu política. És important que ara tornem a la política, això ho hauria de celebrar tothom", ha reivindicat Illa.

Ha afirmat que la figura d'un verificador internacional és una petició de Junts: "Si això és un element que pot ajudar i donar confiança, doncs endevant", ha afegit, i ha descartat aclarir si les reunions acordades entre el PSOE i Junts es faran a Espanya o a l'estranger.

Illa també ha qualificat el pacte de pas valent que suposa una aposta per la convivència, i ha reconegut que ha generat "dubtes i inquietuds" a moltes persones, cosa que ha atribuït al fet que hi ha hagut una càrrega emocional important a Catalunya els últims anys, ha dit textualment.