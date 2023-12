Illa (PSC) mostra "voluntat de parlar" dels pressupostos del 2024 però exigeix complir els del 2023

Critica que el dia que van sortir els resultats PISA Aragonès va publicar un article en què demanava un referèndum

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha mostrat "voluntat de parlar" amb el Govern dels pressupostos del 2024, però ha exigit que es compleixin els acords amb els socialistes per aprovar els del 2023.

"Ara cal complir el que vam acordar, i amb voluntat de parlar de l'any vinent, però compleixi el que vam parlar perquè si no no té sentit", ha sostingut aquest divendres el líder dels socialistes catalans en un diàleg amb el candidat del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza.

Illa ha qualificat de "garrotada" per a Catalunya els resultats de l'informe PISA 2022, i ha criticat que les prioritats de la Generalitat no estiguin centrades en aquests problemes.

"Hi ha casualitats que no ajuden, el mateix dia en què algú escrivia en el 'Financial Times' per reivindicar un referèndum, aquell mateix dia t'apareix l'informe PISA i diu que aquí hem empitjorat tres vegades més en matemàtiques que la resta d'Espanya i dues vegades més en comprensió", ha dit en al·lusió a l'article en aquest diari del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ha lamentat que el president català li retragués en el ple del Parlament les seves crítiques sobre la gestió de l'educació, la sequera i les renovables a Catalunya, i s'hi ha reafirmat: "Doncs sense aigua, amb el risc de quedar-nos a les fosques perquè en energia estem al final i amb els nens amb dificultat de llegir, escriure, sumar i restar. Aquest és el balanç real de deu anys de prioritats equivocades", ha reblat.

Ha recordat que aquest dijous es van complir 20 anys del Pacte del Tinell, que va il·luminar el primer govern tripartit del PSC, ERC i ICV, després del qual ha assegurat que va ser un període complicat però amb aquell executiu "s'invertia en educació", la qual cosa assegura que es va deixar de fer a Catalunya després del 2014.

ALERTA SOBRE L'EXTREMA DRETA

Illa també ha alertat de l'amenaça en els comicis europeus de l'"extrema dreta", tot i que considera que a Catalunya i el País Basc hi ha hagut un fre molt rellevant, segons ell, a aquestes formacions polítiques.

El líder dels socialistes catalans ha defensat que en política el llenguatge és important i s'han d'expressar les idees des del respecte: "Es pot ser molt contundent, però hi ha límits. Hem vist expressions inacceptables per part de representants de l'extrema dreta aquí a Espanya", ha dit en al·lusió a les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Illa també ha lamentat "la tebior del PP" a l'hora de condemnar les paraules d'Abascal, que va sostenir que hi haurà un moment en què el poble voldrà penjar dels peus Pedro Sánchez, textualment.