Illa marca la seva investidura com la prioritat i promet "generositat" en les negociacions

Es mostra "convençut" que els jutges aplicaran l'amnistia mantenint-ne la finalitat

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha marcat la seva investidura a la presidència de la Generalitat com la prioritat del seu partit després del nomenament del número 2 de Junts, Josep Rull, com a president del Parlament i ha promès "generositat" en les negociacions amb ERC i els Comuns.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha reiterat que el seu objectiu és "articular" una majoria progressista amb republicans i comuns per a la seva investidura com a president català.

Per aconseguir-ho, ha assegurat que la seva formació actuarà amb generositat, claredat i coherència --textualment-- en les negociacions: "Hi estic treballant, i explicaré al conjunt dels catalans com van evolucionant perquè sàpiguen com van les coses", ha indicat Illa.

Ha reafirmat que un altre dels seus objectius és arribar a "acords transversals de país" per millorar els problemes concrets que, a parer seu, té Catalunya, per als quals afirma que també estaria disposat a comptar amb el PP.

En preguntar-li per una possible investidura del candidat de Junts a la presidència, Carles Puigdemont, ha sostingut que "no tenen majoria per tirar endavant el país, són una minoria del bloqueig", i ha assegurat que el PSC no s'abstindrà perquè tiri endavant.

"Convé fer perdre el temps a Catalunya? Hem de donar tantes votes a les coses quan sabem que no són així? Busquen una repetició electoral?", s'ha preguntat el líder socialista.

AMNISTIA

Respecte a la publicació de la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, ha afirmat que és una norma "molt rellevant" i important, i ha esperat que serà aplicada pels jutges en la línia de la voluntat expressada pels legisladors.

Preguntat per si tem que no sigui així i que l'amnistia no sigui aplicada pels jutges, s'ha mostrat "convençut" que el poder judicial farà el que ha de fer, en la qual cosa confia.

VOTS TELEMÀTICS

En referència als vots telemàtics dels tres diputats a l'estranger, Carles Puigdemont i Lluís Puig (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC) --en el seu cas de baixa mèdica--, ha opinat que "infringir la llei no és mai una bona recepta".

Així mateix, ha apuntat que la llei d'amnistia és un "punt d'inflexió" en aquest sentit, i ha negat que els socialistes presentin un recurs al Tribunal Constitucional (TC) ja que la llei en qüestió obre un nou temps, en les seves paraules.