Illa (PSC) lamenta veure Feijóo "agafadet de la mà d'Abascal per generar por"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha lamentat veure el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "agafadet de la mà d'Abascal per generar por" en la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) contra l'amnistia d'aquest diumenge a Barcelona.

En clausurar l'Escola Guillermo Vidaña de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) a Castellnou de Bages (Barcelona), ha rebutjat la por: "No es trenca res. Cal avançar, cal fer-ho des de les institucions i cal fer-ho amb política útil, i això ho farà el president Pedro Sánchez quan sigui investit".

"Reconèixer la diversitat ens enforteix, negar la diversitat ens afebleix", ha avisat, i ha afegit que dialogar cohesiona i ajuda a dibuixar un front comú.

Ha demanat respecte pel que van votar els ciutadans el 23 de juliol i ha recordat que hi va haver un "'no' rotund, molt rotund, per cert, a Catalunya, a la dreta i la ultradreta".

EL GOVERN "MÉS FEBLE"

Illa ha reiterat que el Govern del president de la Generalitat, Pere Aragonès, és el "més feble" que té Catalunya des de la recuperació de l'autogovern.

"S'obstina a anar sol i nosaltres ens obstinem a donar-li la mà" --ha dit-- en problemes com la sequera i la seguretat.

I ha recordat que el PSC va demanar un ple monogràfic sobre seguretat al Parlament per estendre la mà al Govern, "no per posar vermell a ningú".

CONDEMNA ELS ATACS A ISRAEL

El líder del PSC ha condemnat els atacs de Hamas contra Israel, ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes i ha exigit el "cessament immediat de la violència indiscriminada contra la societat civil".

Respecte a la trobada del Consell Europeu a Granada d'aquesta setmana, ha afirmat que Sánchez va ser un "perfecte amfitrió" i ha ressaltat els avanços als quals es va arribar.