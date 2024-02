Illa (PSC) sobre l'acord de pressupostos: "No em veig governant amb ERC, són coses diferents"

Assegura que no han condicionat els acords al fet que hi hagi un PDU favorable al Hard Rock

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat la política útil arran de l'acord assolit amb el Govern per als pressupostos de la Generalitat del 2024, però ha negat que vulgui governar amb ERC: "Jo no em veig governant amb ERC, són coses diferents".

"Jo em veig fent política útil, col·laborant, arribant a acords des de la construcció d'una alternativa que estic fent al Govern", ha sostingut aquest dimecres en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Així, ha dit que està satisfet amb l'acord, el qual ha qualificat de bo, i ha reiterat la importància dels comptes en el context actual: "I pensar, no tant en les eleccions ni en què passarà, ni en si el Govern ens agrada més o ens agrada menys".

PDU DEL HARD ROCK

Preguntat pel pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock, ha apuntat que no li importa la data en la qual es presenti sinó que segueixi el tràmit administratiu, i ha afirmat que si l'informe mediambiental per al projecte fos desfavorable, ho acceptarien.

"Nosaltres no hem demanat mai que s'incompleixi cap informe, nosaltres no hem condicionat mai cap dels acords que fem a que hi hagi un informe en determinat sentit", ha assegurat.

D'aquesta manera, ha sostingut que li sembla suficient que es compleixin els acords i que els tràmits administratius "no es frenin per interferències de decisions polítiques, sinó que segueixin el seu curs normal".

Així mateix, respecte al projecte que els comuns demanen que el Govern descarti com a condició per aprovar els comptes, Illa ha dit que ja es va acordar en els del 2023 i que per als actuals l'ha preocupat "la lluita contra la sequera, l'educació, l'habitatge i la seguretat".

"Ja vaig dir que dono per complertes les condicions i em centro en aquestes prioritats que crec que són les que en aquest moment necessita el país", ha assenyalat Illa, que ha demanat als comuns estar a l'alçada de la situació.