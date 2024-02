Illa (PSC) insta a "estar a l'alçada" amb la llei d'amnistia i en defensa la solvència jurídica

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha instat els partits al Congrés a "estar a l'alçada per aprovar la llei d'amnistia i n'ha defensat la solvència jurídica.

"El que farem els socialistes és no sacrificar la solvència jurídica d'una norma com aquesta, que és molt rellevant i que ha de passar uns filtres molt determinats", ha afirmat en una entrevista d'aquest dimarts a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press.

Preguntat per si quan demana als partits estar a l'alçada es refereix a Junts, Illa ha defensat que el partit de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "és necessari, no l'únic necessari" per aprovar l'amnistia.

Sobre si li consta la possibilitat d'indultar aquells que quedin fora de l'amnistia, Illa ha assenyalat que el que li consta és "una voluntat de tirar endavant una llei d'amnistia que inclogui tothom" i que a partir d'aquí veuran com van les coses.

"La nostra voluntat crec que ha quedat clara per a tothom. La voluntat de deixar enrere uns anys que han estat molt dolents per a Catalunya", ha recalcat.