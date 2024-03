Illa (PSC) insta els Comuns a no "barrejar llibretes" entre el Hard Rock i els pressupostos

Afirma que el projecte ha de "seguir la tramitació admninistrativa"



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha instat els Comuns a no "barrejar llibretes" entre el projecte del Hard Rock i els pressupostos de la Generalitat 2024 i els ha demanat estar a l'alçada per aprovar els comptes després de l'acord entre el Govern i els socialistes.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a la seu de Cecot a Terrassa (Barcelona) aquest divendres, preguntat per la proposició de llei que han registrat els Comuns al Parlament perquè els casinos que ingressin més de 4,5 milions d'euros tributin al 55%.

En plenes negociacions pressupostàries amb el Govern, a qui reclamen aturar el projecte del Hard Rock com a línia vermella per donar suport als comptes, el grup de Jéssica Albiach ha registrat aquesta proposició de llei, consultada per Europa Press, que afectaria aquest complex turístic i recreatiu, segons fonts del partit.

En aquest sentit, Illa ha assenyalat que estudiaria la proposta però ha reiterat que el Hard Rock ha de "seguir la tramitació administrativa".

Així mateix, preguntat per un possible acord amb Junts per aprovar els pressupostos, Illa ha apuntat que no posa "vetos a ningú" i ha assegurat que desitja un acord tan ampli com sigui possible perquè, ha dit, és el que demana la societat.