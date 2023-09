Illa (PSC) insta Aragonès a pensar "en la convivència i el país" i a arribar a acords

"Catalunya i la seva gent no fallen. Falla el Govern", diu el cap de l'oposició



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a pensar "en la convivència i el país" i a arribar a acords en educació, sanitat, infraestructures, finançament i sobre l'administració.

"Catalunya i la seva gent no falla. Falla el Govern", ha dit Illa aquest dimecres durant el debat de política general al Parlament en el primer torn de rèplica dels grups a Aragonès, que va intervenir dimarts al matí.

Sobre el fet que Aragonès demanés posar les bases per a un referèndum en la pròxima legislatura, el líder del PSC ha avisat que Catalunya "s'equivoca quan la rauxa s'imposa al seny".

"Ja hem vist què passa quan tirem pel dret", ha dit Illa, que ha assegurat que Catalunya és plural i ha reivindicat el diàleg i la convivència.

També ha retret a Aragonès les queixes sobre el finançament de Catalunya, perquè va ser conseller d'Economia i Hisenda en el govern de Quim Torra abans de ser president: "Si estem tan malament la pregunta és òbvia: què ha fet vostè?".

PRESSUPOSTOS

D'altra banda, Illa ha qüestionat que Aragonès donés per fet en el seu discurs que esgotarà la legislatura amb un govern de 33 diputats després de dir 'no' a Junts i a la CUP, ha dit: "No em preocupa tant si hi arriba o no, si no arribar-hi per a què".

No obstant això, ha allargat la mà a l'executiu d'ERC per abordar els pressupostos de 2024, cosa que creu que "Catalunya necessita", i ha reclamat arribar a pactes en favor del sistema de salut i l'educació --en particular, per millorar el nivell de competències dels alumnes catalans--.

RÈPLICA

En la rèplica, el líder del PSC ha insistit en la necessitat d'aclarir les xifres sobre el finançament de la Generalitat i abordar aquest debat amb "arguments i, si és possible, amb consensos amplis".

"Amb aquest tema hi ajudaré a condició que hi hagi rigor i números clars", ha dit Illa, que ha demanat no fer-ho servir com a excusa, i ha recordat que hi ha altres autonomies afectades, com la Comunitat Valenciana.

També ha insistit que hi ha "una Catalunya plural i una Espanya plural" que defensen els socialistes, i ha afegit textualment que els importa que les coses es resolguin.