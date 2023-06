Illa (PSC) sobre el Govern: "El més urgent és que algú es posi al volant del cotxe i condueixi"

Veu avançades les converses amb els comuns per governar la Diputació de Barcelona



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha sostingut que "el més urgent és que algú es posi al volant del cotxe i condueixi" el Govern, liderat pel republicà Pere Aragonès.

"No veig una orientació, no veig un camí", ha lamentat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

En ser preguntat per si els socialistes aposten per una consulta sobre acords entre la Generalitat i el Govern central davant el conflicte català, Illa ha advocat per "resoldre temes molt bàsics", entre els quals ha enumerat la gestió de les energies renovables, la reforma de l'administració i qüestions relatives a sanitat i educació.

Ha dit que no demana un avanç electoral malgrat apostar per un Executiu amb més fortalesa parlamentària que l'actual: "Respecte molt els calendaris, els temps i el que decideixi el president".

Així mateix, ha expressat confiança en el compliment dels pactes que els socialistes han aconseguit amb la Generalitat i ha obert la porta a nous acords: "No faig una crítica. Dic que governin, i jo ajudo".

Sobre els pactes per governar la Diputació de Barcelona, veu les negociacions amb els comuns avançades i en el bon camí, si bé ha matisat que "no estan encara concloses".

"SÁNCHEZ SE L'HA JUGAT PER CATALUNYA"

El primer secretari del PSC ha augurat que els socialistes guanyaran les eleccions generals i que Catalunya "serà clau" en el resultat.

Ha subratllat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "se l'ha jugat per Catalunya" amb l'aprovació dels indults als polítics condemnats per l'1-O, que al seu judici molta gent posava en dubte, si bé ha qualificat de bastant majoritari el suport a la mesura en el si del seu partit.

Illa ha reiterat que els comicis plantegen "una clara disjuntiva: hi ha dues úniques persones que poden presidir el Govern: Sánchez i Feijóo. És anar cap a endavant o cap a enrere. És avançar o retrocedir".

Davant aquest escenari, veu equivocat el plantejament dels partits independentistes de condicionar el seu aval a una investidura de Sánchez i ha cridat a concentrar el vot: "Això no va de preus. Va de Sánchez o Feijóo. Demano que tothom sigui molt clar amb el que farà".

PP, VOX I BILDU

El primer secretari del PSC ha retret les "actituds del PP amb plantejaments regressius i d'ultradreta" davant els pactes que els 'populars' han assolit amb Vox després del 28M i ha exigit --textualment-- establir topalls i línies vermelles.

Així, veu una cortina de fum les crítiques dels 'populars' als acords de l'Executiu central amb Bildu, una formació que ha considerat que tenen moltes coses a millorar "des d'un punt de vista moral", però amb la qual ha dit que li sembla bé coincidir en qüestions que comparteixen, com la reforma laboral i l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), ha enumerat.

"Hi ha hagut acords que els hem tirat endavant amb algunes formacions polítiques perquè vostès el que volien era, a qualsevol preu, derrocar el Govern", ha retret als de Núñez Feijóo.