Illa (PSC) felicita Sánchez després de la investidura: "Serà una legislatura molt positiva"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha felicitat el president del Govern central, Pedro Sánchez, després de la seva investidura, i ha afirmat: "Estic segur que aquesta serà una legislatura molt positiva per a Catalunya i per a la resta d'Espanya".

En una anotació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, el líder dels socialistes catalans ha assegurat que la nova legislatura servirà "per continuar avançant socialment, per continuar progressant econòmicament i per consolidar el camí de convivència".

El socialista Pedro Sánchez ha estat reelegit aquest dijous president del Govern central després de superar una votació sense sorpreses en la qual ha obtingut el suport de 179 diputats del Congrés.