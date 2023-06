Illa (PSC) a Feijóo sobre les abstencions per evitar pactes: "Unes eleccions no són una subhasta"

Veu com un "gest de coherència política" el suport dels comuns a Collboni



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha replicat al president del PP i candidat a les eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo, que "unes eleccions no són una subhasta", després que el popular ha plantejat que, si guanya les eleccions generals, els socialistes s'abstinguin en la seva investidura i no es vegi condicionat per un pacte amb Vox.

"No es correspon amb el que jo he vist d'actitud al PP", ha lamentat sobre la proposta de Feijóo en una entrevista a La Sexta d'aquest dimarts recollida per Europa Press, i ha criticat l'acció dels populars respecte als estats d'alarma durant la pandèmia.

Illa ha expressat preocupació per l'"entesa de fons del PP amb Vox" que a parer seu demostra els pactes assolits per governar a les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana.

En aquesta línia, ha valorat que el posicionament dels populars en matèria d'Igualtat a València "demostra el veritable rostre del PP en aquests assumptes".

"Als països seriosos, la dreta seriosa el que fa és marcar clarament distàncies amb la dreta radical", ha reivindicat.

COMICIS "ENTRE SÁNCHEZ I FEIJÓO"

Illa ha emmarcat els comicis del 23 de juliol en un conflicte electoral "entre Sánchez i Feijóo" en considerar que --textualment-- són les dues úniques persones amb possibilitats de liderar Espanya, i ha instat a concentrar el vot progressista en l'actual president espanyol.

Sobre la proposta dels debats de Sánchez i la iniciativa de regular-los de Feijóo, ha considerat que "quants més millor" i ha defensat el contrast d'idees perquè els ciutadans votin amb el màxim coneixement de causa, en les seves paraules.

Ha considerat que l'aval dels comuns a la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "és un gest coherent i d'intel·ligència política".

"Quina opció tenien, havien de permetre que Trias, que proposava un front independentista, aconseguís l'alcaldia?", s'ha preguntat.

Sobre la Generalitat, ha assenyalat un "problema greu de gestió" que creu que no soluciona els canvis en l'executiu liderat pel president Pere Aragonès, sinó arribant a acords, en les seves paraules.