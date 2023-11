Illa (PSC) envia el seu suport a l'exalcalde de Sanlúcar (Cadis): "La violència mai tindrà cabuda"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha traslladat aquest dijous el seu suport al secretari general del PSOE de Sanlúcar de Barrameda i exalcalde del municipi, Víctor Mora, que ha estat aquest dijous agredit en un acte.

"La violència mai tindrà cabuda en democràcia", ha afirmat el líder dels socialistes catalans en una anotació a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.

Segons ha explicat el secretari general del PSOE de Cadis i diputat nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, l'agressió es va produir davant d'un bar de la localitat, on hi havia nombrosos testimonis que van veure l'empenta per l'esquena que va rebre el dirigent socialista fent-lo caure al terra.