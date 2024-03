Illa (PSC) diu que Puigdemont compleix els requisits per presentar-se com a candidat i defensa "passar pàgina"

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, compleix amb els requisits per a presentar-se com a candidat a presidir el Govern defensant al mateix temps que el plantejament dels socialistes catalans és "passar pàgina" a uns anys que "no han estat bons" per a Catalunya.

Així ho ha traslladat Illa en una entrevista aquest dijous en 'La Sexta', recollida per Europa Press, en ser preguntat sobre la seva opinió després de conèixer-se que Puigdemont serà el seu rival en les eleccions catalanes el proper 12 de maig.

"Si compleix amb els requisits que ha de complir, que és el cas, no tinc res que dir sobre aquest tema", ha dit el també exministre de Sanitat, al mateix temps que ha matisat que ell no hauria pres aquesta decisió després que Puigdemont hagi estat set anys residint a Bèlgica.

En referència a l'enquesta que ha publicat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que augura una victòria del PSC amb una forquilla d'entre 35 i 42 escons, mentre que ERC quedaria com a segona força més votada, Illa ha assegurat que es pren les enquestes amb "molta prudència" i cautela i que al final el que compta és el vot que emetin els ciutadans.

Pel que fa a un possible pacte amb ERC per poder governar, Illa no ha volgut pronunciar-se, si bé s'ha mostrat obert a pactar. "Esperarem a veure el que voten els catalans i, a partir d'aquí, nosaltres hem manifestat sempre una disposició a arribar a acords amb diferents formacions sempre en sentit constructiu", ha postil·lat.

En un altre ordre de coses, el líder del PSC ha estat qüestionat sobre el contingent català que defensa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al que ha respost que caldria gestionar "bé" els recursos que té Catalunya deixant clar que no vol que la seva comunitat tingui "cap privilegi" però tampoc cap "perjudici".

"No utilitzaré mai el finançament autonòmic com a recurs de queixa permanent, del victimisme permanent", ha assegurat.