Illa (PSC) diu que no ve a "desmuntar res" i promet treballar per trobar punts en comú

Insta a un acord en què ningú renunciï "als seus objectius polítics"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que no ve a "desmuntar res" i que promet treballar per trobar punts en comú amb els republicans i Comuns de cara a un acord d'investidura abans del 26 d'agost.

"Els socialistes no venim a desmuntar, venim a construir sobre el que s'ha aconseguit", ha expressat durant el Consell Nacional celebrat al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona.

Illa ha assegurat que el PSC prioritza "un bon acord, un acord sòlid, que proporcioni estabilitat i perspectiva a Catalunya, no un acord per desmuntar res".

Per això, ha instat ERC i Comuns a trobar punts en comú amb els socialistes i buscar, textualment, allò que els uneix per construir una majoria de progrés i frenar formacions polítiques com Vox i Aliança Catalana al Parlament de Catalunya.

"No demanem a ningú que renunciï als seus plantejaments i als seus objectius polítics, tampoc nosaltres renunciarem als nostres", ha avisat.

DELEGACIÓ D'ACORDS A L'EXECUTIVA

Illa ha proposat al Consell Nacional deixar en mans de l'executiva del partit validar o rebutjar els possibles acords amb ERC i Comuns.

"Demanem al Consell Nacional que, donant suport a aquesta proposta de resolució, faculti l'executiva del partit perquè, quan arribi el moment que esperem que arribi, pugui validar, sigui quan sigui, aquests acords", ha detallat.

ATEMPTAT A TRUMP

Illa ha aprofitat per condemnar l'atemptant a l'expresident dels Estats Units Donald Trump d'aquest dissabte durant un acte de precampanya a Pennsilvània.

"No compartim gairebé res del seu projecte polític, però condemnem un acte de violència intolerable, com vam condemnar també i hem condemnat tots els episodis de violència que hi ha hagut, per exemple, en les últimes eleccions europees", ha sostingut.

MARTA ROVIRA

Ha catalogat de "bona notícia" la tornada a Catalunya de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i d'altres dirigents i activistes després de l'aplicació de la llei d'amnistia.

"Això és el que volem els socialistes catalans: comptar a Catalunya amb tots els actors polítics", ha afegit, alhora que ha demanat al poder judicial respectar l'àmbit de decisió del poder legislatiu.