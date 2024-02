Illa (PSC) diu que li "costaria molt" tombar els pressupostos del 2024 i demana pensar en Catalunya

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que li "costaria molt" no votar els pressupostos de la Generalitat del 2024, per als quals ha demanat pensar en Catalunya.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press en preguntar-li per les negociacions amb ERC per als pressupostos del 2024, sobre les quals ha reiterat que "s'han intensificat les últimes setmanes" i aquesta n'hi continuaran havent.

Així mateix, ha reivindicat que el PSC proposa una oferta generosa a ERC, textualment, en proposar el seu suport a un govern en minoria havent guanyat les eleccions els socialistes: "Tampoc no vull que el país pagui les conseqüències d'aquest mal fer del Govern".

En aquest sentit, ha reivindicat que el PSC és dels pocs partits que no només pensa en si mateix: "Veig altres partits que només pensen, i a mi què em passarà si fem aquesta llei o no fem aquesta llei, com remodelo el Govern, qui serà el candidat a les meves eleccions".

Respecte al projecte de pressupostos de Barcelona, als quals aquest dimarts BComú i ERC donaran suport perquè superi el primer tràmit en la comissió extraordinària d'economia, ha elogiat els republicans per "fer una cosa intel·ligent, que és política útil", si bé ha descartat un canvi de cromos de cara als de la Generalitat, en les seves paraules.