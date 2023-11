Illa (PSC) diu que la investidura obre una nova etapa "il·lusionant, que té les seves dificultats"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que la investidura d'aquest dijous del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, obre una nova etapa "il·lusionant, que té les seves dificultats".

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha sostingut que la sessió d'aquest dimecres va mostrar un "dilema" entre un bloc conservador i un altre progressista, i ha recalcat que el seu partit pretén construir un camí il·lusionant però que no serà senzill.

Ha defensat que en el context en el qual es produeix la investidura "es va evidenciar la necessitat de frenar la ultradreta", ja que segons Illa és un camí que no porta enlloc per a Espanya ni tampoc per a Catalunya.