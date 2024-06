Illa (PSC) diu que Espanya donarà resposta a la singularitat de Catalunya en matèria de finançament

Promet treballar de manera "immediata" per millorar-lo



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dissabte que el Govern d'Espanya, liderat pel PSOE, vol "donar una resposta a la singularitat de Catalunya" en matèria de finançament i ha promès posar-se a treballar de manera, textualment, immediata per aconseguir-lo millorar.

"No desitgem tots que Catalunya disposi de més bon finançament i de més recursos? Jo em vull posar a treballar de manera immediata per assolir aquests objectius", ha afirmat Illa en la 15a Assemblea de la Federació del PSC del Baix Llobregat a Gavà (Barcelona).

El dirigent socialista ha al·ludit al propòsit d'altres formacions d'aconseguir un millor finançament per a Catalunya i ha assegurat que el Govern d'Espanya, encapçalat pels socialistes, "ajudarà" amb aquesta tasca perquè, textualment, té voluntat d'escoltar.

Al seu parer, Catalunya no pot ser la tercera a aportar recursos i la catorzena a rebre recursos, ha dit: "Això no és just. No és cap privilegi el que demanem. És una qüestió de justícia."

Ha insistit que no es tracta de privilegis per a Catalunya i ha apuntat al lideratge d'una nova etapa que "es decidirà a Catalunya i des de Catalunya, sense barrejar carpetes".

MAJORIA PROGRESSISTA

Així mateix, ha assegurat que mantindrà els seus compromisos "de no explorar cap via alternativa" que no sigui una majoria progressista per configurar un govern a Catalunya, després de les eleccions del 12 de maig.

"L'única opció que explorarem és la d'un Govern progressista, la majoria progressista, a la qual els catalans van donar suport el passat 12 de maig", ha asseverat.