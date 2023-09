Illa (PSC) destaca la importància de l'economia espanyola: "És la quarta més potent d'Europa"

TARRAGONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha destacat aquest dimecres el paper de l'economia espanyola, que ha dit que "és la quarta més potent d'Europa i aquest fet provoca que tingui un paper rellevant", en la seva visita a la Cambra de Comerç de Reus (Tarragona).

Segons un comunicat, durant la conferència 'Catalunya, Espanya, Europa. Connectivitat global', Illa ha mostrat el seu reconeixement a les 13 cambres de comerç de Catalunya per ser les "portaveus de l'activitat econòmica dels territoris que representen".

Parlant del futur, Illa ha considerat que hi ha cinc àmbits "que confeccionaran la Catalunya dels pròxims deu anys": infraestructures i connectivitat, sanitat, educació, millores en administració i el finançament autonòmic.

EL PRESIDENT DE LA CAMBRA

El president de la Cambra de Reus, Jordi Just, ha dit que, sense infraestructures, "no hi ha connectivitat", i ha destacat la necessitat del bon funcionament de les línies de Rodalies R-14 i R-15, i les vies C-14 i N-420.

El dirigent de la corporació ha assenyalat que el territori que engloba la Cambra de Reus representa un 12% de Catalunya, mentre genera "un 2,97% del PIB català".

"Aquesta dada vol dir que hem de generar més riquesa i, sovint, no se'ns proporcionen les eines adequades per poder créixer en conseqüència", ha criticat Just.