Illa (PSC) destaca la importància d'aquestes generals: "Ens juguem la convivència del país"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquestes eleccions generals perquè veu en joc els avanços socials i la capacitat d'influència d'Espanya en la política europea i internacional: "Ens juguem la convivència del país".

En la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE aquest dissabte a Madrid, ha afirmat que aquests comicis tenen una "importància històrica" i que la fórmula davant les adversitats és resistir, mantenir fermes les conviccions i romandre units, informen fonts del partit.

"La pregunta no és tant com vèncer a la dreta, sinó com convèncer els espanyols que un govern socialista és la millor opció", i ha assegurat que els socialistes aborden la política com un servei públic per garantir una Espanya plural i diversa.

Ha afegit que el seu partit no retrocedeix, sinó que camina endavant sense deixar a ningú enrere: "Demanar el vot en circumstàncies difícils té les seves dificultats, però farien bé els nostres adversaris en no subestimarnos".

"LA MILLOR CATALUNYA ÉS LA DE LA CONVIVÈNCIA"

Per a ell, "la millor Catalunya és la de la convivència i la de la prosperitat, és la que s'escolta i escolta, la que passa de la inèrcia a l'acció, és la que deixa de queixar-se i s'acosta a treballar amb la resta d'espanyols".

Ha defensat que l'acció del seu partit a Catalunya "ha ajudat a construir la política responsable del Govern d'Espanya" obrint camins on no n'hi havia.