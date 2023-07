Illa (PSC) destaca que el Govern central ha obert la via "de conciliació" amb el decret de sequera

Assegura que la inversió de Seat a Martorell (Barcelona) indica "una molt bona feina del Govern" central



VILANOVA DEL CAMÍ (BARCELONA), 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha destacat aquest dilluns que el Govern central ha obert la "via prèvia de conciliació" amb la Generalitat sobre el decret de sequera com a pas previ a un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC).

"És una via prèvia de conciliació per adaptar aquesta normativa a disposicions europees, que obre un camí de diàleg entre el Govern d'Espanya i el de Catalunya per assegurar que la llei compleix amb tota la normativa", ha dit en declaracions a la premsa a Vilanova del Camí (Barcelona).

Ha assegurat que la via prèvia al TC és un "camí tècnic" que durant aquesta legislatura ha permès evitar més de 20 recursos, i s'ha mostrat convençut que servirà per trobar una solució.

"D'altres tenen interès a exagerar aquestes coses. Nosaltres tenim interès a resoldre-les", ha criticat, després que el conseller de Territori, David Mascort, ha assegurat que un recurs del TC posaria en qüestió la contractació d'obres d'emergència.

CELEBRA LA INVERSIÓ DE SEAT

D'altra banda, Illa ha celebrat la inversió de Seat de 300 milions d'euros per construir una planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell (Barcelona), que veu "molt positiva" per a l'economia espanyola.

"És una molt bona notícia que indica una molt bona feina del Govern d'Espanya" i que l'economia va en la bona direcció, ha afegit.