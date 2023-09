Illa (PSC) demana "prendre decisions" per accelerar la transició energètica a Catalunya

Kempener (UE): els processos industrials han de ser sostenibles al marge del producte que es fabriqui



BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres "prendre decisions" per accelerar la transició energètica a Catalunya i la implantació de fonts d'energia renovable.

Ho ha dit en el debat 'Europa: una estratègia comuna per a l'autonomia estratègica després de la pandèmia i davant la guerra a Ucraïna' durant el Fòrum Indústria i Energia 2023 al DFactory de Barcelona, al costat del catedràtic Mariano Marzo i (telemàticament) el membre del gabinet de la comissària d'Energia de la UE Ruud Kempener.

També hi han estat l'expresident de la Generalitat i exministre d'Indústria, José Montilla; el també expresident Artur Mas, i el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, entre d'altres.

Illa ha dit que tots els actors polítics han d'"assumir responsabilitats" perquè governar és decidir i les decisions gairebé mai són còmodes.

Ha explicat que els últims mesos la ciutadania "ha vist el que suposa la dependència energètica", per la qual cosa creu que és un bon moment per explicar que aquestes decisions s'han de prendre.

El líder del PSC ha afirmat que Catalunya va començar molt bé en la implantació de fonts d'energia renovables però els últims anys no va "pel camí pel qual hauria d'anar, sobretot si es volen anar complint objectius".

RUD KEMPENER

Ruud Kempener (UE) ha destacat que cal que els processos industrials siguin sostenibles, independentment dels productes que fabriqui cada empresa.

Ha emfatitzat el rol de la indústria com a consumidor d'energia i ha assegurat que "hi ha canvis importants que es poden fer i que crearan oportunitats per a la indústria".

MARIANO MARZO

Mariano Marzo ha demanat més autocrítica a la Unió Europea sobre la seva política energètica, ja que ha assegurat "que no existeix".

"Hem trobat l'excusa perfecta amb la guerra d'Ucraïna i no hem aprofundit a analitzar què és el que no funciona i el que s'ha de canviar", ha dit.