Illa (PSC) demana un "pacte social" per la igualtat i reivindica les polítiques feministes impulsades

Lamenta que en l'última dècada a Catalunya s'hagi perdut el temps perseguint "quimeres"



BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que caldrà servir-se "d'un nou pacte social" en favor de la igualtat per afrontar el futur i ha reivindicat que són els impulsors de les polítiques feministes dels últims anys.

Així ho ha manifestat en la jornada que s'ha celebrat a la seu del partit amb el lema 'Accelerar el progrés: cap a un futur del treball feminista, sense violència cap a les dones i amb perspectiva europeista', acompanyat de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.

Per Illa, el feminisme ha construït societats més decents: "Això els socialistes ho hem de reivindicar, sense caure en l'autocomplaença", ha proclamat.

"Hem de dir amb orgull que som els progressistes els que hem fet possible passar de la protesta a les propostes d'igualtat, que hem fet possible passar de la proposta a les lleis que defensen la igualtat, i dir amb orgull que hem fet possible que aquestes lleis tinguin recursos i s'implementin", ha sostingut.

PASSAR A L'ACCIÓ

Després de defensar que feminisme equival a més justícia i democràcia, ha advertit que la lluita per la igualtat interpel·la tothom davant dades com que les catalanes cobren de mitjana un 21% menys que els homes, o que encara han de triar entre ser mares o promocionar-se professionalment, entre altres exemples.

Per això, veu necessari passar a l'acció i impulsar un "pacte social" en favor de la igualtat que aglutini totes les institucions i sectors de la societat per aconseguir grans consensos sobre aquest assumpte.

I és que, segons Illa, en els últims 10 anys a Catalunya s'ha perdut el temps de tots els ciutadans perseguint "quimeres" i oblidant, a parer seu, problemes com la desigualtat.

"Aquesta dècada perduda té rostre de dona. Totes aquestes oportunitats perdudes han tingut un impacte evident en les dones, la meitat de la població", ha assenyalat el dirigent socialista, que ha admès que les dones sempre ho han tingut més difícil que els homes per aconseguir el mateix en diferents àmbits.