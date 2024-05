Illa (PSC) demana a la militància mobilitzar-se "contra l'auge de l'extrema dreta" a Europa

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres a la militància mobilització i compromís amb les eleccions europees: "Uns bons resultats de la socialdemocràcia a Europa seran el millor mur de contenció contra l'auge de l'extrema dreta i la dreta més conservadora".

"Amb els seus postulats populistes, negacionistes, masclistes i xenòfobs posen en risc els valors fundacionals de la Unió Europea (UE)", ha lamentat en una carta a la militància recollida per Europa Press.

En la missiva, també celebra els valors i la trajectòria de l'alt representant de la UE, Josep Borrell, i, textualment, les seves conviccions democràtiques i ferm compromís socialdemòcrata.

RISCOS I INCERTESES

Illa ha afirmat que el 9 de juny "està en joc el futur d'Europa" i ha apuntat a un escenari de riscos i incerteses en àmbits com el canvi climàtic, igualtat, drets dels treballadors, respecte a l'estat de dret, drets humans, igualtat de gènere, solidaritat intergeneracional i diversitat.

"En un moment de canvis de gran abast i molt de fons a escala mundial, els i les socialistes som els únics garants de més Europa, de més prosperitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i justícia social", ha sostingut.

CONSCIENCIAR LA CIUTADANIA

En aquest sentit, ha assegurat que el PSC en els seus 45 anys d'història "no ha fallat mai ni a Catalunya ni a Espanya ni a Europa" i, per això, ha demanat a la militància conscienciar la ciutadania de la importància de les eleccions europees.

"Per explicar l'orgull de l'acció desplegada a Europa pel govern de Pedro Sánchez i per difondre pertot arreu que més Europa també és el millor projecte polític per a aquesta nova etapa que s'obre a Catalunya", ha conclòs.