Illa (PSC) demana a la Generalitat "que es deixi ajudar més" per afrontar la sequera

Demana a Aragonès la mateixa "pressa" per aprovar els pressupostos 2024 que per complir els del 2023



LLEIDA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte al Govern "que es deixi ajudar més" per solucionar la sequera, després que, al seu parer, no s'han fet les coses bé.

En la jornada precongressual 'Ara toca el dret a l'aigua' a Lleida, Illa ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar-los en una reunió o en "el format que vulgui" perquè escolti les propostes del partit.

El líder del PSC també ha exigit que l'executiu català "es prepari per al pitjor escenari", tenint existències d'aigua, dessalant-la i regenerant-la.

"Dessalar aigua és car, però és molt més car no tenir aigua", ha dit Illa, en referència a les crítiques pel cost del trasllat d'aigua des de Sagunt (València) assumits per la Generalitat, mentre que l'Estat s'encarrega dels costos de producció.

També ha destacat l'"error claríssim" que s'estava cometent en sancionar municipis enmig d'una sequera, sobretot en fer-ho a ajuntaments petits i no a administracions com la de Barcelona o Lleida, ha assegurat.

El socialista ha al·ludit a la governança de l'Agència de la Natura de Catalunya, que ha d'incloure representació de la Catalunya interior i rural: "No es podrà fer res en aquest àmbit si no es compta amb la gent que hi ha al territori".

PRESSUPOSTOS

Illa també ha reclamat al Govern que tingui la mateixa pressa per complir els pressupostos del 2023 que per aprovar els del 2024.

"Tingui una desena part de la pressa per complir el que va acordar el 2023", ha reiterat en referència a Aragonès, a qui també ha demanat serietat.

CONGRÉS DEL PSC

També ha recordat que el Congrés del PSC, que se celebrarà el 13, 14 i 15 de març, serà una "discussió oberta" per decidir sobre què convé a Catalunya en els pròxims anys.

"Serà una reunió de tota la nostra organització que farem a Barcelona per fer balanç de la feina que hem fet aquests últims anys", ha explicat.