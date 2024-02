Illa (PSC) demana a la Generalitat "ambició" i garantia de compliment en els pressupostos del 2024

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dilluns a la Generalitat "una mica més d'ambició" i la garantia que, si arriben a un acord per als pressupostos del 2024, es complirà.

En una atenció als mitjans després de visitar l'estació de tractament de l'aqüífer del Besòs, Illa ha assenyalat que mantenen reunions de treball des de fa algunes setmanes sobre els comptes, i ha apuntat que "està en joc la credibilitat" del Govern.

Així, ha sostingut que estan mantenint "converses intenses" amb la voluntat de tirar endavant els pressupostos des de la solvència, el rigor i la credibilitat que quan s'arriba a un acord es compleix.

PLE MONOGRÀFIC SOBRE LA SEQUERA

En relació amb el ple monogràfic sobre la sequera d'aquesta setmana a la cambra catalana, Illa ha insistit en la voluntat d'"ajudar el Govern" a preparar-se no per a l'escenari de pluja, sinó per si no plou.

"Hem d'estar preparats per al pitjor escenari i tindrem l'ocasió de contrastar les diferents visions que poden tenir la resta de grups polítics", ha assenyalat.

Ha reiterat l'oposició del PSC a "tot allò que signifiqui decreixement" i ha apuntat que el camí adequat, a parer seu, és fer les inversions per garantir que hi hagi prou aigua.