Illa (PSC) demana "celeritat" a Aragonès amb la sequera "sense por a sobreactuar ni a quedar-se curts"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat a la Generalitat "una mica més de celeritat" en l'adopció de mesures contra la sequera sense "por a sobreactuar ni a quedar-se curts". També ha reclamat més col·laboració entre administracions. Així s'ha expressat Illa en una entrevista a TVE recollida per Europa Press en la qual ha assegurat que la situació que travessa Catalunya és el resultat de 10 anys de "desgovern".

"Jo crec que (el Govern) hauria de demostrar una mica més de celeritat i diligència en l'execució d'algunes obres i una actitud de col·laboració amb la resta d'administracions, molt en particular les administracions locals, els ajuntaments, però també amb la resta d'empreses subministradores i amb el conjunt de ciutadans", ha argumentat preguntat en relació amb la gestió del Govern sobre la situació de sequera.

Així mateix, ha expressat la voluntat del seu grup de col·laborar amb el govern de Pere Aragonès, a qui ha demanat que "decideixi". "El que estem fent a Catalunya, els socialistes, és intentar ajudar en el que podem a les decisions que ells prenguin en cada moment, simplement dic que decideixin, que prenguin les decisions que corresponguin, sense por a sobreactuar ni a quedar-se curts, fent el que han de fer", ha dit.

Ha reconegut que, sobre la declaració de la fase d'emergència, "hi ha hagut un punt de confusió introduïda pel Govern" i ha recordat que va ser anunciada "pel president Aragonès i després va ser matisada o corregida per altres portaveus del Govern". Per això, ha demanat que "s'entri en aquesta fase quan sigui, però que hi hagi un punt de claredat en la comunicació pública sobre este tema".