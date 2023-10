Illa (PSC) demana celebrar un ple monogràfic sobre seguretat al Parlament

Aragonès promet una "actuació contundent" dels Mossos arran dels últims incidents de seguretat

El líder del PSC i de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el seu grup registrarà una petició per celebrar un ple monogràfic sobre seguretat al Parlament.

Ho ha dit en la rèplica al president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la sessió de control, en la qual li ha demanat un canvi de rumb en la seguretat i ha alertat que fa temps que s'ha imposat un "bonisme imperant" en aquesta matèria.

Illa ha recordat els actes vandàlics a les festes de Molins de Rei (Barcelona), els apunyalaments a Vic (Barcelona), el mort per arma de foc a Vilafranca del Penedès (Barcelona) i altres aldarulls a Barcelona i Manresa (Barcelona).

"Ens equivoquem si minimitzem aquests fets, si no diem les coses pel seu nom i, encara pitjor, si amaguem el cap sota l'ala", ha apuntat Illa, que ha sostingut que garantir la seguretat és una de les obligacions de tot govern.

ARAGONÈS: "NO HI HAURÀ IMPUNITAT"

Aragonès ha condemnat aquests episodis de violència i ha expressat el seu suport a les forces de seguretat: "Estem treballant amb els ajuntaments on s'han produït aquestes actuacions", ha subratllat.

A escala global --ha exposat-- la Generalitat planteja actuar en tres eixos: amb més presència policial en esdeveniments multitudinaris per incrementar la sensació de seguretat; amb "una actuació contundent" per part dels Mossos; i amb polítiques de prevenció i integració.

"Hi ha hagut detinguts, i que sàpiguen els responsables que no quedaran impunes. La policia farà la seva feina amb tot el suport i impuls del Govern", ha dit.

ILLA CELEBRA EL TO D'ARAGONÈS

En la rèplica, Illa ha celebrat les paraules d'Aragonès: "A alguns els fa por expressions com 'resposta contundent davant la violència'. Celebro el seu to d'avui en aquest sentit".

No obstant això, ha lamentat que no hi hagi un diagnòstic clar, a parer seu, de les causes d'aquests episodis, i que en comptes d'això al Parlament s'hagi "parlat més de com controlar i fiscalitzar la policia".

A més a més, tant Illa com Aragonès han coincidit en la necessitat d'abordar el fenomen del crim organitzat al voltant del tràfic de marihuana a Catalunya, sobre la qual cosa el president s'ha mostrat obert a impulsar canvis legislatius "si fa falta".