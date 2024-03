Illa (PSC) demana que el cas Tsunami Democràtic no sigui un "obstacle" per a la llei amnistia

Insta a arribar "fins al final" amb els implicats en el cas Koldo



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que li agradaria que l'obertura de la causa per delicte de terrorisme contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Ruben Wagensberg pel cas Tsunami Democràtic no condicionés ni fos un "obstacle" per aprovar la llei d'amnistia.

"No crec que pugui recaure el qualificatiu de terrorisme sobre les actuacions que vam veure aquí, ho dic des del màxim respecte a les decisions de les instàncies judicials", ha sostingut en unes declaracions als periodistes a la seu de Cecot a Terrassa (Barcelona).

Ha assegurat que "el que va passar a Catalunya el 2017 va ser un gran error", però ha reiterat que l'amnistia és una mesura que pot contribuir a continuar girant full d'uns fets que no van ser positius per a Catalunya.

Quant a les negociacions, ha apel·lat a la discreció i ha afirmat que el text té "prou solvència jurídica" i ha apuntat que no seria positiu que per aconseguir la majoria parlamentària necessària se sacrifiqués la solvència jurídica, tot i que ha confiat en el suport de Junts.

CAS KOLDO: ARRIBAR "FINS AL FINAL"

D'altra banda, preguntat pel cas Koldo, ha reiterat la seva "indignació davant d'actuacions" de casos aïllats de gent que es va aprofitar de les circumstàncies durant la pandèmia, segons ell.

"Demanar que s'arribi fins al final, si s'han fet coses mal fetes que paguin i s'aclareixi tot", ha sostingut Illa, que ha assegurat que el seu comportament i el del seu equip va ser ajustat a la llei.