Illa (PSC) demana a Aragonès no establir "com a criteri general" les sancions per la sequera

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC-Units al Parlament, Salvador Illa, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, no establir "com a criteri general" el principi de les sancions per la sequera que, a parer seu, responen a una voluntat del Govern d'externalitzar responsabilitats.

Així s'ha expressat durant la seva intervenció en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament aquest dimarts, en què ha lamentat que "la gravetat de la situació" requereix mecanismes més fluïts de diàleg entre l'executiu i els grups parlamentaris.

"El Govern s'hauria de deixar ajudar. Insisteixo en la conveniència d'una reunió amb els grups parlamentaris en format de cimera, en format bilateral, en la forma que vostè vulgui", ha sostingut Illa, que també ha demanat humilitat al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

Així mateix, ha afirmat que el Pla especial de sequera s'ha d'aplicar "amb proporcionalitat, amb flexibilitat i amb sentit comú" i ha reiterat que confrontar sectors productius és, segons ell, una solució nefasta.

FONS DE SEQUERA

La diputada del PSC-Units, Sílvia Paneque, ha explicat en la mateixa intervenció del grup socialista les seves propostes per al debat monogràfic, entre les quals hi ha l'execució d'un programa de regeneració d'aigua per a usos ambientals amb un pressupost de 50 milions d'euros, i crear un pla de tecnificació per a regadius per estalviar aigua "amb la mínima afectació per al sector".

També ha instat el Govern a prendre mesures "prevenint problemes greus per a la ciutadania i oferint suport als productors, les empreses i el teixit econòmic", i retornar les sancions imposades a un fons de sequera amb altres recursos per ajudar els ajuntaments a afrontar la situació.