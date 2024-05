Illa (PSC) demana ampliar l'Aeroport de Barcelona: "Com vindrà la gent, en patinet?"

Defensa "ajudar que Espanya millori" des de Catalunya



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts ampliar l'Aeroport de Barcelona perquè, ha dit, és el sisè aeroport d'Europa: "Com vindrà la gent, en patinet?".

Així s'ha expressat en un míting a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb l'alcaldessa Núria Marín i el diputat David Pérez, on ha criticat que "mentre uns amplien la Fira per generar riquesa i activitat econòmica, bloquegen l'ampliació de l'aeroport".

"Com hem de perdre això? Com ve la gent a les fires que organitzem? Al Mobile?", ha dit Illa, que ha defensat, a més de l'ampliació de l'aeroport, l'ampliació de les carreteres com el Quart Cinturó.

Illa ha lamentat que en els últims deu anys a Catalunya no s'ha fet res, segons ell: "Sembla, escoltant a alguns, que ells no hi eren. Encara semblarà que hàgim estat nosaltres. No. Han governat dos partits polítics", ha dit en referència a ERC i Junts.

"AUTOGOVERN EXCEL·LENT"

El líder del PSC ha advocat per "recuperar un autogovern excel·lent en polítiques públiques" i que tothom se senti representat pel Govern de la Generalitat.

Així mateix, ha instat a "arromangar-se també i participar activament en la millora d'Espanya" i ha assegurat estar orgullós que als governs de Pedro Sánchez hi hagi hagut cinc ministres del PSC.

"Com hem de marxar? On? Cal ajudar al fet que Espanya millori, això ha fet sempre Catalunya", participant, ha dit, en l'Espanya plural i diversa, i col·laborant amb lleialtat des del Govern amb el Govern central.

Finalment, ha afirmat que les eleccions catalanes no van de guanyar, sinó de guanyar i governar, i ha dit: "Necessitem que el dia 12 de maig ningú es quedi a casa. És més, no només que no us quedeu a casa, sinó que porteu el veí, el company, el familiar, a tot 'quisqui' a votar".