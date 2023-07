Illa (PSC) demana als partits estar "a l'alçada" en una negociació d'investidura

Avisa que el moment actual és molt complex i que es dona un "punt d'inflexió"



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha instat aquest dilluns a "estar a l'alçada de les circumstàncies" en la negociació sobre la presidència del Govern central, i ha defensat que els resultats de les eleccions generals van ser clars a Catalunya, on va guanyar el PSC.

Preguntat en una roda de premsa després de reunir-se l'Executiva del PSC, ha respost que no ha parlat amb Junts sobre la investidura i que no li correspon a ell obrir converses amb la formació, que condiciona una investidura a abordar una amnistia i l'autodeterminació.

El dirigent socialista ha demanat ser "realista amb el que es pot fer i el que no es pot fer" i, preguntat per si es podria vincular la negociació amb Junts a l'alcaldia de Barcelona --on governa Jaume Collboni (PSC) però va guanyar l'exalcalde Xavier Trias--, Illa ha descartat barrejar els dos assumptes.

Illa ha recalcat que demana estar a l'alçada de les circumstàncies en un moment que ha assegurat que és molt complex: ha recordat que a Alemanya es parla d'una 'zeitenwende' com un canvi d'època i a França d'una 'tournant historique', i ell ha parlat d'un "punt d'inflexió".

PRESIDÈNCIA DEL CONGRÉS

Sobre si el PSC vol mantenir la presidència del Congrés --que ocupa la seva cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet--, Illa ha replicat que el que volen els socialistes catalans és que s'obri una nova legislatura amb Sánchez i que estarà al servei d'aquest projecte "sense cap pretensió concreta de cap càrrec ni responsabilitat".

Illa ha fet una valoració molt positiva dels comicis i ha remarcat que els resultats projecten tres missatges: "Un 'no' a la dreta i a un govern de dreta i extrema dreta del PP i Vox"; un 'sí' a una Espanya plural, i que siguin els socialistes amb Sánchez al capdavant els qui liderin aquesta Espanya plural i diversa, segons ell.

A preguntes dels periodistes, Illa ha explicat que va intercanviar després dels comicis missatges de to "cortès i correcte" amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha destacat que els socialistes volen continuar plantejant una alternativa i mà estesa a Catalunya, per la qual cosa ha rebutjat tornar a demanar un avançament electoral.