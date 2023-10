Illa (PSC) defensa la taula del diàleg i s'obre a fórmules que "ajudin a generar confiances"

Avisa sobre la negociació de la investidura: "No passaran coses que el PSC no vegi"

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central ha donat fruits aquesta legislatura i s'ha obert a incorporar fórmules que "ajudin a generar confiances" entre els interlocutors.

Ho ha dit aquest dijous en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat reprendre la taula del diàleg, i que Junts ha reclamat incorporar un mediador en la negociació.

No obstant això, ha advertit que a Catalunya encara cal obrir un "diàleg entre catalans", tal com també es va pactar en l'últim acord d'investidura de l'ara president en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez.

A més a més, Illa ha valorat positivament la reunió que va mantenir dimecres a Ferraz amb Sánchez, de la qual surt "content i esperançat".

"Intentarem ajudar a que les coses vagin bé, és el nostre propòsit", ha dit el líder del PSC, el partit del qual va guanyar les eleccions generals a Catalunya amb 19 diputats.

AMNISTIA

Illa ha rebutjat pronunciar-se sobre si creu que l'amnistia és o no constitucional, i ha defensat continuar amb polítiques que, com els indults, han donat "bons resultats" a Catalunya, dins la Constitució i amb coherència, en les seves paraules.

"No haig de dir més si vull contribuir a que les coses vagin bé", ha afegit Illa.

No obstant això, ha advertit que "no passaran coses que el PSC no vegi" i ha demanat discreció en les negociacions.

GOVERN I RODALIES

Sobre el debat de política general, el líder de l'oposició a Catalunya ha lamentat que el Govern vulgui anar "sol" i ha criticat que ERC votés en contra de resolucions que recollien acords tancats amb els socialistes en els pressupostos del 2023, com la ronda Nord o la modernització de l'Aeroport de Barcelona.

Illa ha assegurat que "ara com ara" no es planteja una moció de censura contra el Govern, i sobre el traspàs de Rodalies ha dit que no n'és contrari, però que està per veure si això asseguraria que no hi hagués incidències.

"A Rodalies el que s'ha de fer és generar una dinàmica de col·laboració", ha dit.