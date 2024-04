Illa (PSC) defensa el consorci tributari tot i que augura "resistències aquí i allà"

Veu "inviable" la proposta d'Aragonès de modificar l'ús de les pistes de l'Aeroport del Prat

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres la seva proposta de crear un consorci tributari conjunt entre el Govern central i la Generalitat, tot i que ha augurat que "tindrà resistències aquí i allà".

Ho ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, després de defensar dijous en la conferència 'Unir i servir' el desplegament d'un consorci tributari conjunt entre les dues administracions que "fins i tot podria recaptar tots els impostos a Catalunya", en el marc d'una reforma del finançament.

En aquest sentit, Illa ha sostingut que, tot i que creu que la proposta tindrà resistències "és una cosa aprovada en una llei com és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que ha passat tots els filtres".

MILLORA DEL FINANÇAMENT

També ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "està d'acord que cal millorar el finançament de les comunitats autònomes", i ha apuntat que el que no pot ser, a parer seu, és que Catalunya sigui la tercera a aportar recursos i la catorzena a rebre'ls.

"El Govern d'Espanya ha dit que hi ha la qüestió del finançament autonòmic que s'ha de resoldre i em tocarà a mi fer el plantejament que em correspon fer com a president de la Generalitat de Catalunya, si és que ho soc", ha assenyalat.

D'altra banda, ha assegurat que intentarà "millorar" l'execució pressupostària de la Generalitat si és president després del 12M, i que ho farà treballant, en les seves paraules.

"No donaré gaires voltes al que s'ha de fer amb l'Aeroport del Prat, que són 1.700 milions d'euros, ni m'estaré un any per signar un conveni per a un tram de la B-40", ha afirmat.

AEROPORT DEL PRAT

Quant a la proposta anunciada dijous pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, de modificar l'ús de les pistes de l'Aeroport de Barcelona-el Prat al juliol i l'agost, Illa ha expressat que ho veu "una solució inviable" perquè hi ha un acord amb els municipis de la zona com Gavà, Viladecans o Castelldefels per protegir --textualment-- la seva qualitat de vida acústica.

"Crec que hi ha solucions més factibles si es té el coratge d'afrontar-les", ha sostingut Illa sobre la proposta d'Aragonès, la qual afectaria la primera i la tercera pista de 10 a 14 hores i permetria assumir l'arribada de més vols intercontinentals en el pic de demanda.