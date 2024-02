Illa (PSC) defensa la seva gestió a Sanitat i està disposat a comparèixer al Senat

Assegura que no va veure res sospitós i que el Tribunal de Comptes va supervisar la contractació

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts la seva política de contractació quan estava al capdavant del Ministeri de Sanitat i està disposat a comparèixer en la comissió d'investigació que vol impulsar el PP al Senat si així ho sol·liciten: "Tinc tranquil·litat de consciència i esperit".

"Quan em cridin a la comissió d'investigació hi aniré, per descomptat. I donaré totes les explicacions amb tota la transparència i tranquil·litat, i reconeixent que no vam ser perfectes en la gestió de la pandèmia, però explicant tot el que vam fer i per què", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

També creu que estan en disposició i tenen "l'obligació política i moral" de donar explicacions altres noms, com el de l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, i l'actual ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, pels contractes adjudicats pels governs de les Illes Balears i les Illes Canàries, que encapçalaven respectivament.

Ha assegurat que no va veure mai res sospitós, que no coneix l'empresa Soluciones de Gestión a través de la qual es van tancar els contractes amb les administracions, i ha expressat confiança en totes les persones que el van acompanyar quan era ministre.

En preguntar-li si pot assegurar que els contractes que va adjudicar i va signar es van fer correctament, ha respost que hi havia un equip de contractació que se n'encarregava i que el mateix Tribunal de Comptes va fer una supervisió de la contractació que es va dur a terme.

"GENTUSSA"

Tot i que coneix Koldo García, qui va ser assessor de l'exministre José Luis Ábalos, ha manifestat que l'indigna i entristeix que hi hagués gent que, a parer seu, s'aprofités personalment del que va passar durant la pandèmia, els quals ha qualificat de "gentussa".

"Davant d'aquestes actuacions cal ser implacable, cal ser completament transparent i actuar sense contemplacions", ha esgrimit Illa, que s'ha mostrat tranquil malgrat admetre que la situació no li resulta agradable.

I és que, segons ell, com a ministre va comparèixer 22 vegades al Congrés durant la pandèmia i va respondre una mitjana de 20 preguntes al dia, escrites, a la cambra alta i baixa, més interpel·lacions.

ÁBALOS

També ha subscrit la decisió de l'executiva del PSOE de demanar a Ábalos que deixi l'escó: "Ha de fer un pas al costat perquè va triar malament un col·laborador estret seu".

"En aquests moments és important donar un senyal que nosaltres, quan ens trobem amb aquest tipus de casos, actuem amb severitat i contundència. I això, de vegades, comporta sacrificis personals", ha afegit.

Sobre les crítiques de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha qüestionat que pugui donar "lliçons amb el balanç" que té de la pandèmia i amb les seves circumstàncies familiars, ha apuntat.