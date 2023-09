Illa (PSC) defensa negociar amb "prudència, paciència i discreció" dins la Constitució

Avisa sobre les peticions de Puigdemont: "Generositat, tota; ingenuïtat, no"



GIRONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha cridat a encarar les negociacions de la investidura amb "prudència, paciència i discreció" dins la Constitució, després que l'expresident Carles Puigdemont va exposar dimarts les condicions de Junts en una conferència a Brussel·les.

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions telemàtiques a la premsa des de Lloret de Mar (Girona), després de visitar una escola amb l'alcalde, Adrizo Lamelas, i la diputada del PSC Esther Niubó en el primer dia del curs escolar a Catalunya.

"Prudència, paciència, discreció i Constitució", ha dit, preguntat per la seva posició respecte a les peticions de Puigdemont, que inclouen una llei d'amnistia pel procés abans de la investidura i mediació durant la negociació.

Illa ha defensat l'aposta del PSC per la convivència, que "ho mereix tot", i ha apostat per mirar cap endavant i continuar-hi treballant, en les seves paraules.

No obstant això, ha demanat recordar quins van ser els resultats a tot Espanya el passat 23 de juliol, quan els espanyols "van votar 'no' a un govern de dreta i ultradreta" i, a parer seu, van apostar per un executiu liderat pel PSOE i Sumar.

A més a més, ha advertit que cal anar "amb molta cura" a l'hora de parlar sobre el que vol Catalunya, que és plural --ha dit-- tal com demostren els resultats dels últims comicis --en les últimes generals, municipals i autonòmiques, els socialistes van ser la força més votada--.

"Generositat, tota; ingenuïtat, no", ha afegit.