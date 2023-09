Illa (PSC) defensa explorar "totes les possibilitats" en el marc de la Constitució

Evita pronunciar-se sobre si Puigdemont és un interlocutor vàlid



BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRES) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts explorar "totes les possibilitats" en les negociacions per a una investidura del candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, amb els independentistes sense sortir del marc de la Constitució.

"Prudència, paciència, discreció i Constitució. Sempre res fora de la Constitució. No farem res fora de la Constitució. S'exploraran diferents opcions d'acord amb el que els ciutadans van votar el 23J", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Per Illa, els ciutadans van enviar el missatge que cal "mirar cap endavant i continuar amb la política que s'ha desenvolupat els últims anys d'obrir-se al diàleg i de reconèixer les diferents maneres de pensar que hi ha plurals".

"Ho hem d'explorar i mirar cap a on es pot arribar. Tenim l'obligació d'explorar totes les possibilitats. Són els ciutadans els que marquen el camí", ha sostingut preguntat per una possible amnistia.

"NO HI HA UNA OPINIÓ UNÀNIME"

Respecte a les crítiques de l'expresident del Govern central Felipe González i altres dirigents del PSOE, Illa ha manifestat respecte per les seves opinions i ha evitat qualsevol retret sobre aquesta qüestió, i ha afegit que "no hi ha una opinió unànime" sobre si l'amnistia té lloc en la Constitució per part d'experts i professors de drets constitucional.

En espera que el líder del PP, Alberto Nüñez Feijóo, es presenti al ple d'investidura aquest setembre, el líder dels socialistes catalans no ha descartat una repetició electoral si al novembre no hi ha un president: "Preferiríem que no i treballarem perquè no passi, però és una cosa que no es pot descartar".

Tampoc no s'ha volgut pronunciar sobre si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és un interlocutor vàlid per part de Junts en les negociacions, o si ho és l'expresident del Govern central José Luís Rodríguez Zapatero per part del PSOE.

DIADA

Sobre la manifestació de la Diada, ha assegurat que li agradaria que fos un dia en què "tothom se sentís inclòs, que fos un dia per reafirmar la voluntat de ser i conviure a Catalunya, i això encara no ho vaig veure ahir".

"Estem en un moment diferent", ha apuntat Illa, que ha manifestat estar molt allunyat dels plantejaments de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.