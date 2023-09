Illa (PSC) critica que el PP es manifesti contra l'amnistia "en lloc de buscar suports" davant la investidura

Considera inacceptable que es parli "obertament de 'tamayazos'"



GAVÀ (BARCELONA), 24 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat aquest diumenge que el PP es manifesti contra l'amnistia a Madrid "en lloc de buscar suports" a poques hores del debat d'investidura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona), Illa ha assenyalat que els 'populars' convoquin els seus seguidors "no per explicar un projecte, sinó per desacreditar els plantejaments dels seus adversaris".

En l'acte, també hi ha intervingut el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i hi ha assistit l'expresidenta del Congrés, Meritxel Batet; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, i altres dirigents socialistes.

MANIFESTACIÓ

Salvador Illa ha qualificat la concentració del PP contra l'amnistia de ser "una manifestació d'ignorància".

"Sempre a la contra. Són experts en enderrocaments, són ineptes i incapaços de construir res, de proposar res", ha afegit.

Illa ha considerat inacceptable "que alguns parlin obertament de 'tamayazos' i es plantegin comprar voluntats".

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Illa ha exposat que vol liderar l'Executiu català: "Vull ser el pròxim president de la Generalitat de Catalunya", fet que ha posat drets els assistents a l'acte i han cridat "president".

Ha exposat la seva voluntat que l'acompanyin "tots els que volen una Catalunya oberta, moderna, justa i solidària, siguin socialistes o tinguin altres tradicions i altres maneres de pensar".

"LA CONVIVÈNCIA DE CATALUNYA"

Illa ha dit que el govern de Pedro Sánchez "ha obert un camí a Catalunya", que ha definit com el del respecte, del diàleg, de la serenitat i de la pluralitat.

El primer secretari del PSC ha apostat per continuar treballant en el marc de la Constitució, que ha dit que "ha donat els millors anys d'Espanya i de Catalunya dels últims segles".

Ha assegurat que la Constitució mostra la voluntat de garantir la convivència democràtica dins de les lleis i ha animat Sánchez a "avançar amb determinació, a treballar per la convivència de Catalunya i a treballar amb fermesa i amb confiança".

"És objectivament comprovable que Catalunya avui està molt millor que no pas fa quatre anys", ha dit en referència a la convivència malgrat, textualment, del Govern més feble en els últims 40 anys de la Generalitat.

LA FEINA DEL PSC

Salvador Illa ha lloat la feina del partit al Parlament: "Hem aprovat uns pressupostos de la Generalitat, hem aprovat una llei que regula l'ús de les llengües oficials en l'ensenyament obligatori, o hem donat suport a mesures contra la sequera".

També ha valorat positivament la cessió de diputats i senadors per part de PSOE i de Sumar "perquè altres puguin tenir grup propi i exposar els seus projectes".

GEMMA BADIA

En l'acte, també ha parlat l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, que ha sostingut que el PSC és garantia d'estabilitat i ha agraït a Sánchez "haver parat la dreta".

"Ets i continuaràs sent el president que treballa per tota Espanya i sense anar en contra de ningú", ha afegit Badia.