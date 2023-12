Illa (PSC) crida a "deixar enrere 10 anys que no han estat bons per a Catalunya"

Demana un Govern "que estigui a l'altura, amb unes prioritats que siguin les prioritats dels ciutadans"



BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i líder de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha cridat a "girar full, a deixar enrere 10 anys que no han estat bons per a Catalunya".

En el seu missatge de final d'any al Parlament de Catalunya, recollit per Europa Press aquest dissabte, ha apuntat que "no és moment de triomfalismes, no és moment de donar lliçons, tampoc de rebre-les", sinó que s'ha de governar amb generositat, humilitat, respecte i arribant a acords.

Illa ha lamentat que actualment Catalunya està en una situació de sequera i no està "prou preparada per afrontar-la".

També ha assenyalat que Catalunya està "a la cua d'Espanya" en educació i en energies renovables, i que no té les infraestructures necessàries per generar prosperitat, en les seves paraules.

EL 2023 "DUR, COMPLEX"

Ha analitzat que el 2023 ha estat un any "dur, complex, molt intens i amb motius per desesperar-se, amb molts problemes que s'acumulen".

Davant aquesta situació, ha analitzat que hi ha els qui "s'inhibeixen, es tanquen en si mateixos; altres opten pel camí d'indignar-se, de protestar, de queixar-se, perdent moltes vegades la força per la boca".

"I hi ha qui, en canvi, agafa, agafem el camí del compromís. Compromís cívic, compromís de servei, compromís polític", ha afirmat.

"COMPROMÍS AMB EL PROGRÉS"

Segons ell, el Govern també ha agafat el camí del "compromís amb el progrés, compromís amb el diàleg, compromís amb el caràcter plural i divers d'Espanya, compromís amb l'esperança que significa el retrobament total dels catalans" amb els mateixos i amb la resta d'espanyols.

Illa ha demanat "un Govern que estigui a l'altura, amb unes prioritats que siguin les prioritats dels ciutadans" i que les afronti sense excuses, amb autoexigència, amb humilitat, amb esperit de servei, en les seves paraules.

Ha destacat que "Catalunya ha de refermar el 2024 la seva voluntat de ser i de conviure: conviure entre catalans, amb la resta d'espanyols i amb la resta d'europeus".