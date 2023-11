Illa (PSC) crida a la confiança i a la serenor "davant la por que alguns sembren" pels pactes

Veu en l'acord d'investidura una aposta per la convivència i "per frenar la ultradreta"



BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha cridat aquest divendres a la confiança i a la serenor "davant la por que alguns sembren" i els missatges d'angoixa amb un to desmesurat pels pactes dels socialistes per investir novamnet el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Durant una intervenció en la inauguració de la jornada 'Millora de la gestió pública: governança i servei públic' organitzada pel PSC-Units i la Fundació Campalans a la seu del PSC, Illa ha assenyalat que la democràcia espanyola és molt sòlida, "molt més del que alguns pensen".

"Hem tingut la necessària discreció i ho continuem fent tot dins el marc de la Constitució", ha afegit.

Així mateix, ha assegurat que els acords amb ERC, Junts, el PNB, EH Bildu, el BNG i "tant de bo amb Coalició Canària" són, a parer seu, una aposta per la convivència valenta que paga la pena.

"Són una aposta per la convivència, per continuar avançant i per frenar la ultradreta", ha conclòs.

GOVERNAR CATALUNYA

Durant la jornada, Illa ha sostingut que els socialistes aspiren a governar Catalunya: "Som conscients que una de les tasques més importants que tindrem serà la millora de la gestió pública".

"Els ciutadans voten polítics que han d'actuar dins un marc de lleis que han de respectar", ha assenyalat el líder del PSC, que també ha demanat col·laboració i lleialtat entre administracions.